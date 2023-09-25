嘉義縣政府聯合嘉義市政府向交通部公路局提出公共運輸通勤月票方案，月票399元，上百條公共運輸路線、運具都適用，就連嘉義市公共自行車YouBike也納入30天內不限次數吃到飽月票方案，目前方案和路線已獲各委員及交通部公路局審查通過，盼趕在年底上路。

縣府建設處表示，嘉義縣、市屬共同生活圈，搭乘公共運輸人口以市區客運及公路客運為主，原由縣府自行提案嘉縣通勤月票方案，雖已包含行經嘉義市區的市區客運及公路客運，因多數委員建議應將嘉義市納入共同生活圈規畫提案，故縣府積極與市府協商，促成共同生活圈合作提案，獲審查委員支持。

建設處說，嘉義縣、市通勤月票399元方案，包含台鐵大林站到南靖站共6站，公路客運58條路線、嘉義縣（市）市區客運及幸福巴士（小黃）40條路線、台南市市區客運12條路線及嘉義市公共自行車，未來嘉義縣公共自行車亦會納入，服務範圍含括嘉義縣、嘉義市，並擴展至雲林縣及台南市，皆為30天內不限次數吃到飽月票方案。

嘉義縣長翁章梁表示，為落實交通平權及配合行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」， 須積極推動通勤月票，降低民眾每月通勤費用支出，減輕負擔，盡管每年增加嘉義縣財政負擔，也盡力讓嘉義縣民及嘉義市民雨露均霑，共享行的正義。

建設處表示，後續將配合核定計畫盡速與轄內客運業者、高鐵站、台鐵站、票證公司、車機設備商、各大超商及各鄉鎮市公所等完成各項軟硬體建置，讓嘉義縣（市）通勤月票盡速上線，目標讓公共運輸運量成長及降低道路交通事故，吸引更多民眾使用公共運輸。