此舉為越南建立稀土供應鏈的努力，包括發展將礦石提煉為金屬的能力，這些金屬並可應用電動車電池的磁體。

澳洲百仕通礦業(Blackstone Minerals)的高層Tessa Kutscher引用越南自然資源部未公開的資訊表示，作為第一步，越南政府打算在今年底之前對越南Dong Pao礦場的多個區塊進行投標。百仕通計畫競標至少一個特許權。

百仕通的合作夥伴，越南精煉商越南稀土公司(VTRE)董事長Luu Anh Tuan說，拍賣的時機可能會改變，但政府確實計畫在明年重啟該礦場。

根據美國地質調查局的資料，越南擁有全球第二大稀土礦場，它們基本上還沒有被開發。而中國的低價投資，讓它壟斷了稀土市場，低價水準也抑制其它國家礦場的投資。美國總統拜登(Joe Biden)在本月拜訪了河內，雙方簽署了一項協議，加強越南吸引稀土投資的能力。

Kutsche說，百仕通如果得標，公司將投資約1億美元。公司也正與電動車商VinFast和Rivian等進行談判，討論定價與潛在的合約，將保障免於價格波動的影響，確保買家有安全的供應鏈。

VinFast在被問到是否參與該計畫時，公司發言人說，集團負責原物料採購的VinES，目前沒有與百仕通就稀土業務展開合作的計畫。

越南國有礦商的一名官員說，Dong Pao停產至少七年，有效的開發將讓越南擠身全球最主要稀土生產國的行列。

稀土精煉的技術很複雜，百仕通說，Dong Pao礦場需要用現代的技術重新評估。

河內礦業和地質大學指出，Dong Pao的稀土相對較容易取得，而且主要集中在貝氏體礦(bastnaesite ores)中。

美國地質調查局說，Dong Pao礦場的產量略低於美國加州的Mountain Pass礦場，後者在2022年產出4.3萬公噸當量的稀土氧化物(REO)。