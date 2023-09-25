根據證交所統計，過去10年來，台股中秋節前5日平均下跌-0.2%，秋節後5日則平均收漲0.83%，新光投信表示，現階段受美國利率高又長影響，美公債殖利率衝高，影響科技股評價，台股雖然仍壓在半年線之下，惟指數仍維持年線向上，吸引投信法人趁大盤回檔積極找尋價值題材挖寶。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，台股上周連跌四天，且FED態度轉鷹，但上周五買盤湧現並買氣延續至今日，多數利空皆已反應，推測台股短期雖然持續盤整，但有機會在近期打底，加上近期臨近9月營收及3Q財報季，法人陸續關注後續業績即將浮現的標的物，並且以實質受惠AI業績的族群（組裝廠、散熱廠、CCL）、2023年基期低的IC設計/IP族群為主，以及9/27即將開季報的美光相關的記憶體族群，都是需要留意的領域，後續雙十假期回來後，法人進入最後衝刺階段，因此盤整結束後，4Q23預期台股盤勢不悲觀。

陳郁翔還看好明年傳統伺服器需求回溫股、蘋果新品上市的iPhone15概念股，以及特斯拉及其他電動車相關的車用概念股等，都有機會在年底台股波段行情中脫穎而出，將成為下波台股上漲新攻勢，陳郁翔建議，從第四季起到2024年，台股將持續受惠AI主流股族群領航，投資人對2024年台股展望不須悲觀，空手投資人可趁中秋節前，趁指數盤整期間佈局台股主動基金，透過投資團隊，隨法人低接挖寶好股，掌握2024台股主流股向上潛力，創造投資超額報酬表現。