男星王柏傑今年以電影《疫起》拿下台北電影節影帝；而今（25）日迎來34歲生日的他，在昨（24）日晚間就先曬出女友謝欣穎製作的生日禮物，緊接著再發出好友修杰楷、張孝全等人送的禮物，但最後一則限時動態中卻驚爆「家裡遭小偷」。

王柏傑昨（24）日先是在社群限時動態中貼出女友謝欣穎親手製作的「生日禮」，是一張寫著王柏傑英文姓名的手繪機票，目的地則寫上「Anywhere」，意指他想去哪都可以；對此，他也感性回覆「最浪漫的禮物，謝謝妳」，照片曝光後閃瞎不少粉絲。

其實謝欣穎在8月出席活動時，就有提到想跟男友一起出國，最想去的地方是海島國家，可以不用按照任何行程走，隨興地在泳池度過一天也很好，如今在男友的生日送上親手製作的「機票」，相當浪漫。

王柏傑曬出謝欣穎送的生日禮。（圖／擷取自王柏傑IG）

接著，王柏傑也不忘曬出與好兄弟修杰楷、張孝全等人慶生的合照，並寫下「謝謝我的家人們」隨後王柏傑又曬出一則新動態，只見家裡亂成一團，垃圾桶、錢幣和帽子等物品散落一地，讓他傻眼直問「誰要把它復原啊」張孝全回應「你啊！你自己要復原」，讓大家笑成一片，最後他也寫下「今年的驚喜是家裡遭小偷」。