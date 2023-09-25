疫情雖解封，許多有固定捐血習慣的民眾卻未恢復捐血習慣，且恢復正常的社會活動使血庫需求提高，造成如今面臨血荒問題。國民黨台中市第6選區（中、西、東、南區）立委參選人、市議員羅廷瑋與中區台灣選哲之友會會長許瑞宏、新住民黨黨主席麥玉珍合辦西區捐血活動，跨政黨合作做愛心！

羅廷瑋今（25）日在臉書提到，疫情造成捐血意願下降引發的血庫血荒，並未因解封而緩解，因許多有固定捐血的民眾未隨解封恢復，且社會活動恢復提高血庫的需求，一來一往造成如今面臨血荒問題。

羅廷瑋透露，當他得知血庫短缺消息後，立即展開籌劃工作，且因緣際會之下得知麥玉珍非常關注血庫血荒問題，希望號召新住民朋友一起挽袖捐血；許瑞宏也非常關注相關議題，主動協助動員志工、號召贊助，在三方通力合作下，合辦「新住民挽袖，捐血慶中秋」活動。

羅廷瑋表示，非常感謝新住民黨的大力贊助和響應，新住民也將台灣當成他們的第二個家，當血庫發生血荒，他們不分語言、不論國籍，響應號召，紛紛來到捐血中心捐血，讓他非常感動。羅廷瑋提到，麥玉珍說新住民像蒲公英，不畏環境變化，勇敢飄揚來台，落地後能孕育出強韌的生命且向下紮根，對新住民而言，故鄉是家，台灣也是家，公益問題上不分你我，也感謝新住民黨大里區主任阮氏彥贊助肉粽當捐血禮品。許瑞宏則指出，民眾黨過去大力贊助台中地區捐血活動，大里區主任阮俊浩近兩年更舉辦超過十場捐血活動，此次活動由熱心公益的他來協助舉辦，樂觀其成。

羅廷瑋說此活動贊助方另有台中市南區中樂樂投注站之徐桂里小姐提供200張刮刮樂，許瑞宏也提供今年盛產的柚子及彩燕創意烘培坊的3D果凍花，做為本次的捐血禮品。羅廷瑋、麥玉珍與許瑞宏呼籲民眾響應號召，協助迫在眉睫的血庫血荒，讓今年的中秋節能更加有意義，讓熱血的流注超越語言與文化的隔閡，融合成熱心助人的文化。