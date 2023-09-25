高齡85歲的法國國寶小提琴家普雷將在10月來台獻藝，將和台北愛樂管弦樂團同台演奏貝多芬小提琴協奏曲，指揮為林天吉。

普雷11歲考進巴黎音樂院，18歲即贏得帕格尼尼小提琴大賽金牌，被小提琴大師謝霖視為法比學派正統傳人，在法國高等音樂院任教二十餘年，當今樂壇的卡普松與蘇顯達等小提琴名家都是他的得意門生。

這次演出也由萬海慈善基金會媒合到三個弱勢團體，包括罕見疾病基金會、台灣拳癌症病友連線和台北市自閉症家長協會，邀請弱勢團體到國家音樂廳欣賞音樂會。演出將於10月5日在國家音樂廳登場。

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