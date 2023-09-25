大井泵浦為國內泵浦只造廠商，搭配台灣唯一獲TAF、TUV、ILAC國際認證水泵實驗室以及微電腦、馬達、泵浦、水機身等逾百項專利，打造出品質穩定且具國際競爭力的產品，在國內民生水泵市場穩居龍頭地位。其設備產品應用在空調冷卻、液體輸送等領域，更隨著全球馳名的台灣工具機整合行銷到全世界，包括日立、台達電、東台精機、永進機械皆為公司主要客戶。

董事長黃景豐表示，公司近年來積極投入跨應用領域的產品研發、系統整合和AIoT應用，並結合國內電子大廠技術，規劃切入伺服器散熱（液冷）循環系統。同時，為響應ESG環境永續及疫後潔淨議題，產品開發導入高性能複合材料符合RoHS 2.0環保概念及相關抗菌標準，確保客戶使用的水質純淨安全，透過產品能效提升、規格標準化以及多元的整合與創新，提高產品的競爭力。

公司亦積極整合各項產品應用市場涵蓋營造、電力及新能源、住宿餐飲、製造、休閒娛樂產業、農林漁牧、水供應及汙染整治等九大領域，偕同客戶打造最適的泵浦環境應用，加成客戶的產業價值。

黃景豐指出，目前台灣有新北三芝廠、高雄路竹正義廠兩大生產基地，子公司蘇州廠則就近服務內地及拓展東協市場，產品內外銷比重約為67％比33％，海外市場包括泰國、巴西、美國、柬埔寨、韓國、東協、愛爾蘭及越南等地。

根據Forst & Sullivan的研究資料，全球泵浦市場成熟，預計2023年至2027年CAGR可來到2.5％，其中，亞洲市場佔全球比達48.5％，且台灣及東南亞諸國仍呈現成長態勢。因此，該公司5月高雄路竹廠正式動土，預計2025年完工啟用，新廠落成後內部將引進智慧化高效製程及高附加價值產品線，透過智慧物聯網（IoT）將產線數據分析利用，導入自動倉儲系統，優化產能及存貨管理效率，以因應未來產能持續擴增及產品開發量產需求。