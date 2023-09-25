高市前議長曾麗燕胞妹曾麗鴻（右）遭判3年6月。（本報資料照，袁庭堯攝）

高市前議長曾麗燕遭控與胞妹曾麗鴻、助理曹雪禎等13人涉嫌聯手以「虛報人頭、低薪高報」方式詐領助理費1330萬元，被依貪汙、偽造文書等罪起訴。高雄地院25日下午宣判，曾麗燕遭判12年、褫奪公權6年，曾麗鴻遭判3年6月，曹雪禎遭判2年2月，可上訴。

面對一審宣判結果，記者嘗試致電曾麗燕，但她的手機疑似未開機，電話均轉入語音信箱。

曾麗燕現年70歲，擁有4屆市議員資歷，2020年前議長許崑源墜樓身亡後，透過議會改選當選議長，為人親和，公祭場合必定親自到場致意，選民對其印象為「有求必應」，稱她「阿姑」。

檢方查出，曾麗燕自2010年起擔任高市議員起，以不實申報人頭助理及低薪高報方式，指示曹雪禎提領助理補助費及年終獎金供她使用。2015年4月曹雪禎離職後，由曾麗鴻接手相關不法工作，多年來共詐領1330萬元，用於繳納曾麗燕的信用卡費、國民黨費、社團會費及私人借款等。

2021年3月曾麗燕等人遭調查，曾麗燕最後以200萬元交保候傳，但曾麗鴻卻遭認定供詞避重就輕、有串滅證之虞，一度遭法院羈押。

曾麗燕後續面對檢方偵辦，坦承虛報助理費但否認貪汙。她辯稱，不知道議員助理費法規有經過修正，助理沒有提醒，議會也無告知，所以才會按慣例為每位助理申報4萬元月薪，因為每個月公私費聘助理費用均大於24萬元，認為助理補助費或春節慰勞金可作為個人使用，她用於繳納卡費、會費、黨費等。

檢方認為，曾麗燕明知「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，議員助理費不屬於議員薪資一部分，也非對議員的實質補貼，曾麗燕等人仍利用人頭助理或低薪高報方式詐領助理費，依貪汙、偽造文書等罪起訴曾麗燕等人。

曾麗燕遭起訴後一度聲明強調「深感遺憾」，要透過司法程序力證清白。高雄地院審酌相關人事證，依公務員利用職務機會詐取財物等罪判曾麗燕12年、褫奪公權6年；判曾麗鴻3年6月，曹雪禎2年2月，可上訴。

其餘被起訴的10名助理在法院審理期間均認罪，遭輕判3至7月不等、均可易科罰金及緩刑。