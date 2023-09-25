華為推出全新5G旗艦手機Mate 60系列，並搭載由中芯國際製造的先進晶片「麒麟9000s」，財信傳媒董事長謝金河說，華為最新款手機宣稱突破美國晶片封鎖禁令，但實際情況因為資訊不夠，難以查證，但或許可以從供應鏈的角度來看出端倪。

謝金河在《老謝開講》節目中表示，華為Mate 60系列上市後，大陸數位相機、鏡頭模組最大的製造廠舜宇光學，股價卻一直在往下跌，近期最高259.4港元，最近最差跌到57多港元，謝金河分析，假如華為手機熱賣，沒有理由舜宇光學的股價漲不動，這是非常奇怪的一件事。

此外，華為發布新手機後，中芯國際的股價一度逼近22港元，但現在的股價大約在19港元附近，又回到原點，謝金河分析，如果從這個角度來觀察的話，可以想像的到，華為的手機，可能沒有大家預期的那麼厲害。

但根據投行傑富瑞（Jefferies）發布的報告，Mate 60 Pro在大陸上市前五日已賣出逾85萬支，相當於去年iPhone 14系列機型的銷售情況。天風國際分析師郭明錤則預測，華為手機明年的出貨量可望至少達到6000萬支，是全球手機品牌中出貨成長動能最強者。