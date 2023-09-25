基隆市政府25日上午舉行一場由基隆市長謝國樑主持的交流座談會，會中由來訪基市政府美國喬治亞理工學院教授Benoit Montreuil主講，並邀請喬治亞理工學院亞太區執行長詹斯敦，分享國際物流與供應鏈發展趨勢。謝國樑指出，希望能夠引進「物流及供應鏈管理」課程，引領基隆物流及供應鏈產業發展。

謝國樑表示，喬治亞理工學院的「物流及供應鏈管理」課程，在美國屬於名列前茅的重要課程，透過課程知識能讓位處航運重鎮的基隆航運、物流產業鏈合作，並產生學習及參考的依據。希望在此次座談會後，面對日新月異的產業變遷，能與校方「物流及供應鏈管理」課程合作，提升產業人士專業知能，例如透過運輸運具共享，提升產能效益。

謝國樑說，未來基隆市政府將合作推動高等教育，從基礎做起逐步延伸到進階級，包括航運、運輸等供應鏈的環節。其次從明年起到未來10年內，可以推展供應鏈的新技術、新策略，而非以過去的邏輯與技術，看待供應鏈未來30年發展，也成為基隆物流及供應鏈產業成長骨架。

詹斯敦在會中指出，實體物聯網可以幫助臺灣整體物流供應鏈，透過貨卡車、倉儲藉由共享機制，進而有效率減少碳排放，架構下個時代物流供應鏈的環境輪廓。另外，把Uber系統模式套運在貨運卡車運作，可以節省不必要的浪費，透過開放性網絡機制，可以減少汙染、增加企業競爭力，從基隆港為基礎，構建臺灣物流軟實力，不僅可以銜接各項產業，同時也帶動整體競爭力。

Benoit Montreuil則是建議從區域中心的角度看待半導體的全球擴展，他認為，台灣有機會通過優越的物流供應鏈來增強競爭力，並超越香港和新加坡，打造台灣在下一個時代的整體競爭力。