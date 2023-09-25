國民黨總統參選人侯友宜今天舉行「助生育、添好孕、強國運」政見發表會，提出解決少子化問題政見，侯友宜提出30歲到40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助，第3胎(含)以上的家庭，夫妻一生一次百萬補貼，侯友宜開玩笑說第三胎是「百萬金孫」。

侯友宜指出，人口結構變化，社會福利要提升，長照退休金跟社會保險無以為繼，少子化是非常嚴肅的國安問題，平均結婚年齡提高，普遍晚婚，還有房價以及育兒成本大幅提升，房價2016至今漲幅三成，育兒成本比物價上漲快兩倍，「養個孩子負擔好重」。

侯友宜提出「補助凍卵，保障生育」 政見，經醫療評估，30歲到40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助，後續5年每年提供2千元保存費補助，最高補助3萬元。

此外，他還提出「提高育嬰，留職停薪補貼 」現行6個月份的育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的8成調至投保薪資全薪，新增2成政府加碼補貼。

最後，侯友宜提出「三胎家庭，房屋補貼」第3胎(含)以上的家庭，夫妻一生一次百萬補貼，可用於購屋、換屋頭期款及租屋使用，並設排富條件（綜合所得稅率未達30％，名下不得有房產，或換屋重購者得一屋換一屋)，侯友宜開玩笑說第三胎就是「百萬金孫」。