【全程字幕】最新民調近5成不滿意蔡英文 王鴻薇：一點都不意外

台灣民意基金會今(25日)發表「蔡英文總統聲望的最新動向」即時民調，結果最新發現二十歲以上台灣人中，三成八基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成八不贊同，蔡英文總統再度陷入一個新的執政困境。對此，國民黨立委王鴻薇今直言，事實上一點都不令人意外，且進口雞蛋從黑箱作業到食安風暴，到現在連流向都說不清楚，「一個政府到底要多無能，才會發生這樣的事情?」

台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，與上個月相比，蔡英文總統聲望出現巨大變化，總統職務表現贊同率下滑10.4個百分點；而不贊同率上升5.9個百分點。從另一個角度看，一個百分點約等於 19.5 萬選民，蔡總統本月職務表現贊同率（也可說是民意支持度），下滑10.4個百分點，意味著贊同她國家領導方式的人流失200萬選民左右，且其中超過八成是蔡總統鐵粉，而不贊同她的選民增加約115萬人。這是一個很罕見且驚人的轉變，箇中原因為何？值得深究。

對於該民調調查結果，王鴻薇說，事實上一點都不令人意外，大家也可以看到包含台灣民意基金會也做出民調，在整個進口雞蛋風暴之後，民進黨支持度大幅滑落，進口雞蛋從黑箱作業到食安風暴，到現在連流向都說不清楚，一個政府到底要多無能才會發生這樣的事情?所以難怪包含蔡總統也好，或者民進黨政黨支持度通通大幅滑落。