上周台股重挫3.41％，外資大賣台股超過千億元，也是今年以來賣超最多的一周。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計賣超1,054.14億元，累計今年年初至9月22日止，外資累計買超金額大幅下滑至357.31億元。外資總持有股票市值為20兆3,941.82億元新台幣，占全體上市股票市值的39.73％，較9月15日的21兆4,204.23億元新台幣，減少1兆262.41億元。