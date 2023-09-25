在個股買賣超方面，BDI、BCI指數近期大漲，上周買超第一為慧洋-KY(2637)，買超張數總計20,090張，光寶科(2301)買超18,048張排第二，陽明(2609)買超11,704張排第三。

賣超方面，晶圓雙雄成調節對象，台積電(2330)賣超90,901張排第一，聯電(2303)賣超46,695排第五，開發金(2883)賣超58,509張居第二，賣超第三的是台泥(1101)的54,637張。

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