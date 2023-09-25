2023新北校園廣告人以「我的新北時光」為主題，從100組團隊中選出12組團隊爭取15萬元首獎獎金，今天開放民眾投票，每人每天可投五票。新北市新聞局說，投票還有機會獲得AirPods 3、相片相印機及電影票等好禮，歡迎民眾踴躍參與投票。

新北市新聞局說，新北校園廣告人今年已邁入第7年，與聯廣傳播集團、雪芃廣告、偉門智威、華苑映創及電通mb等多家知名廣告公司攜手合作，發掘校園影像高手。

新聞局說，本次參賽的12強，有團隊模仿榮獲奧斯卡多項大獎的電影《媽的多重宇宙》拍攝「公有市場改造」，也有團隊以選秀節目包裝「青春山海線」，採用擬人化方式介紹沿線特色景點，還有團隊以新聞報導形式拍攝「熊猴森樂園」，透過警匪追逐事件結合新北最好玩的大都會公園，拍出令人會心一笑的短片。

新聞局長張愛晶說，得獎名次將於11月4日揭曉，當天將舉辦頒獎典禮，頒發首獎獎金15萬元、第二名獎金10萬元與第三名獎金8萬元，另外還有評審特別獎1萬元，與由民眾上網投票選出的社群行銷獎1萬元，歡迎民眾踴躍上網投票，支持心儀團隊，投票還有機會獲得AirPods 3、相片相印機及電影票等好禮。