八旬阿嬤體力不支呆坐路旁 2暖警接力背回警局

新竹市警察局第二分局埔頂派出所日前傍晚6時許接獲民眾報案，指1名老婦呆坐在光復路交流道口，擔心發生危險，請求警方前往協助，當時天空正在打雷、下著毛毛雨，剛下勤務的警員王尹辰聽聞，立即主動前往處理，並與梁軒穎將阿嬤一路接力背回派出所休息。

市警二分局指出，警方據報當時適逢下班尖峰時段車流量非常大，派出所同仁均在線上處理交通事故及為民服務案件。

警員王尹辰剛下勤務且已換上便服，得知此案後主動表示要先行前往協助處理，到場後得知八旬阿嬤獨自從新竹市經國路欲前往新竹縣北埔鄉，徒步行走到光復交流道口，疑似迷路且體力不支呆坐路旁。

因該地點距離派出所約100公尺，王員當下決定直接將阿嬤背回派出所，此時，另名警員梁軒穎在下班途中，看見學長背著阿嬤走行人陸橋，亦主動加入，2人以接力方式將阿嬤安全背回派出所。

經查鄭姓阿嬤患有輕微失智症，家住在新竹市經國路，其兒子在新竹縣北埔鄉工作，因思念兒子又沒有交通工具，所以打算徒步走到北埔鄉。

警方隨後聯繫阿嬤家屬，其兒子接到警方通知後趕赴派出所，並頻頻向警方表示感謝，謝謝員警的熱心協助才能讓母親平安返家。

二分局分局長林昆達表示，家中成員如經常走失應多加注意及關懷，外出時應有人陪同，亦可向市政府社會處申請「防走失手鍊」，透過手鍊編號連結社政、警政系統，快速查詢走失者身分及通知聯絡人，可以順利找到回家的路。