國民黨總統參選人侯友宜結束訪美行程，桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤在臉書發文，指侯訪美之行築邁向勝選基礎。凌濤說，這次訪美，侯友宜徹底強化他執政能夠「維持區域穩定安全」的避險形象。

凌濤表示，侯友宜「八天鐵人行程」的成功，可以歸功於他認真的準備及「國民黨駐美代表處」的全力安排。綜觀這次訪美，侯友宜可說徹底強化他執政能夠「維持區域穩定安全」的避險形象，這是作為中華民國總統應該有的視野。而在國民黨財務、政治最為險境之際，黨主席朱立倫仍堅持募集資源、投入龐大人力物力，成立華府辦公室，這是國民黨「重返執政重要的一哩路」，值得高度的肯定。

此行就政策論述來說，侯提出3D戰略「嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）」等，並深化「嚇阻就是提升自我防衛實力」，與國民黨2D相互呼應。此外，此3D並非只是尋求字面意義的押「D韻」，它其實具辯證意義。嚇阻與對話，分別在天平兩側，唯有同時進行嚇阻與對話，才有機會達成避險(Hedging)，也就是降低風險。民進黨也理解要避險，但只有嚇阻少有對話，只可能達成硬避險，或極端的衝突對抗。

凌濤提到，侯友宜並非僅有理念上的陳述，它也提出了細部的政策主張。例如，他提出增設「全民防衛動員委員會」，這是國防上的嚇阻一部份。過去美方對台灣一直有國防上的三項要求：提高國防預算GDP佔比、改善後備訓練、募兵制改徵兵制。侯的論述就是確保了改善後被訓練一事，符合美方對台灣的國防需求，也一掃某些人士對國民黨不願發展國防的誤解印象。

凌濤又說，有了3D戰略與相關政策論述背書，讓侯的層次高度能承擔台灣未來的挑戰。相對其他訪美參選人，賴清德提兩岸互不隸屬、柯文哲提九二共識該換個名字，侯友宜的論述最有跡可循，也最務實穩健，也因此被卜睿哲、葛來儀等知名學者稱讚準備充分。侯友宜的表現，確實遠超他們預期。

凌濤總結，駐美代表處副主席夏立言、代表黃介正的努力，侯友宜此次訪美會晤了美國16位參眾議員；訪問4間美國重要智庫；更過境了紐約、華盛頓、紐澤西、舊金山等城市，拜訪僑界人士眾多；相較賴清德過境美國的單薄，羅森柏格現身參加侯友宜在大華府的晚宴，全程兩個小時對話，其互動不言可喻。

凌濤認為，種種都證明侯友宜此次訪美成績卓著，美方接待規格、論述內容紮實程度均遠勝其他各組候選人。顯見侯友宜不僅「有備而來」更是有真才實料能保障台灣和平、降低台海衝突的最佳國家領袖的人選。