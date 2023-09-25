新北市新莊區昨（24日）晚10時許，民安路一處民宅發生火警，警消獲報趕抵迅速撲滅火勢，將躲在房間的48歲游姓男屋主救出，男子供稱煮菜燒焦，但消防人員初步查看起火處在臥室的床鋪棉被，不排除刻意縱火的可能性，詳細原因仍待火調人員調查釐清。
據了解，民安路一棟7層樓電梯華廈的3樓住戶，冒煙傳出焦臭味疑似發生火災，消防隊員趕抵迅速撲滅火勢，從臥室救出獨自在家的屋主，吸入濃煙導致身體輕微不適，經檢傷並無大礙，未送醫。警方表示，待鑑識報告完成，若為刻意縱火，將依公共危險罪嫌函送法辦。
新北市新莊區昨（24日）晚10時許，民安路一處民宅發生火警，警消獲報趕抵迅速撲滅火勢，將躲在房間的48歲游姓男屋主救出，男子供稱煮菜燒焦，但消防人員初步查看起火處在臥室的床鋪棉被，不排除刻意縱火的可能性，詳細原因仍待火調人員調查釐清。
據了解，民安路一棟7層樓電梯華廈的3樓住戶，冒煙傳出焦臭味疑似發生火災，消防隊員趕抵迅速撲滅火勢，從臥室救出獨自在家的屋主，吸入濃煙導致身體輕微不適，經檢傷並無大礙，未送醫。警方表示，待鑑識報告完成，若為刻意縱火，將依公共危險罪嫌函送法辦。
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