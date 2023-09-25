南投縣衛生局列出長者到13家鄉鎮衛生所打新冠疫苗送500元超商禮券限量禮資訊，呼籲長者打疫苗搶好康要快。南投縣衛生局提供

新冠肺炎疫情解封但仍要防疫，南投縣衛生局26日起將在合約醫療院所與衛生所施打公費疫苗，首波施打對象是65歲以上長者與55歲以上原住民，到衛生所接種還送500元禮券或等值商品，提醒長者快去衛生所顧健康拿好康。

南投縣衛生局長陳南松指出，新冠肺炎今年起跟流感一樣納為常規疫苗，衛服部並敲定在中秋連假前開打，希望降低民眾感染新冠肺炎（COVID-19）後併發重症和死亡風險，除了第1梯次長者明天開打，10月2日起開放醫護人員接種；全民則暫定10月9日起開放接種。

陳南松說，南投縣首波新冠疫苗24日已經到貨9400劑，明天起在82家合約醫療院所與13處鄉鎮衛生所開打，合乎公費施打對象的民眾可自行前往預約接種。

雖然新冠疫情趨緩，但國內新冠疫情仍持續出現，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，今年9月至明年9月，除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者要接種2劑外，全民都接種1劑莫德納XBB.1.5疫苗，而該疫苗適用對象為6個月以上兒童、青少年及成人；另有Novavax持續提供民眾選擇；次世代莫德納疫苗及BNT疫苗擇吉日起停用。

除了新冠疫苗開打，公費流感疫苗與65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗也將自10月2日起在合約醫療院所開打，首批仍是針對65歲以上長者施打，接著依照衛服部規定的優先順序依序施打，在學生則安排醫護人員進駐校園施打。

陳南松局長提醒，為防堵秋冬疫情再起，民眾可同時接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及莫德納XBB.1.5新冠疫苗，3種疫苗可同時接種不同部位(同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分)或間隔任何時間接種，接種後建議多喝水、多休息，並在醫療院所留觀30分確認無不適再離開。

衛生局建議，65歲以上長者或免疫力低下的洗腎等高風險族群，應盡速接種莫德納XBB.1.5新冠疫苗；此外，衛生局鼓勵民眾一家大小一同前往合約院所完成接種提升全家保護力，施打疫苗可逕洽南投縣82間合約院所預約，或至衛生局網站查詢（https://reurl.cc／Y88b7x），也可洽防疫專線049-2220904詢問。