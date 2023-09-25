清境天空步道南票口至北票口段高架步道下，於2處共築了4個虎頭蜂巢，最大的直徑40公分，如大炒鍋。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

捕蜂專家研判3顆較小的虎頭蜂巢確認無蜂群居住，無須摘除，最大的已摘除。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

捕蜂專家已摘除最大的虎頭蜂巢，建議清境天空步道25日、26日全線封閉，南票口至北票口段至少封閉5天。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

北部虎頭蜂攻擊山友致2死引發各界關注，南投縣清境農場請員工加強巡視園區安全，發現清境天空步道（高空景觀步道）南票口至北票口段高架步道下，於2處共築了4個虎頭蜂巢，最大的直徑40公分，南投縣府25日派人摘除，清境天空步道全線封閉2日。

清境農場副場長王仁助說，秋高氣爽適合登高望遠，不過卻也是虎頭蜂活動力最旺盛、性格最兇猛的季節，得知新北市山區發生虎頭蜂攻擊事件造成2死，立即請同仁清查園區安全，在清境天空步道南票口至北票口的高架步道下，分別在2處發現共4顆虎頭蜂巢。

王仁助表示，由於虎頭蜂築巢的位置很高，加上沒有人敢靠近查看，所以無法確認其種類，已通報步道管轄機關、南投縣府觀光所，基於遊客安全，24日起暫時封閉清境天空步道南票口至北票口路段，清境國民館至清境青青草原南票口路段不受影響。

南投縣府25日已聯繫廠商派捕蜂專家前往，抵達巡視、觀察，確認最大的虎頭蜂巢直徑約40公分，為黃腳虎頭蜂，與北部八分寮山螫死2人的虎頭蜂同種類，捕蜂專家研判3顆較小的虎頭蜂巢確認無蜂群居住，無須摘除，最大的已摘除。

南投縣府認為，虎頭蜂巢已摘除，為了避免虎頭蜂群返巢找不到家展開攻擊，基於遊客安全，清境天空步道全線封閉2日，國民賓館至南票口段27日開放，南票口至北票口段封閉5天、至29日，30日再視情況決定是否開放。