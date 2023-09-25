一名50歲男子，因罹患巴金森氏症導致運動功能持續退化，後來在朋友介紹下至營養功能醫學門診求診。經透過口服補充魚油，加上靜脈施打omega-3脂肪酸點滴注射，並配合重金屬螯合排毒療程，3個月後不僅運動功能恢復許多，手抖情況也大幅改善，連情緒都變好。醫師表示，有關調理大腦健康的關鍵有許多，其中魚油對大腦退化疾病的預防及對抗焦慮，都有所幫助。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在臉書專頁發文分享案例，過去曾收治一名50歲的巴金森氏症患者，他以精準調理的原則幫對方做了多項檢查，結果發現其血液中的脂肪酸比例嚴重失衡，omega-3脂肪酸過低，且還有慢性汞及鉛中毒。

劉博仁接著說明後續選用的治療方式，持續以口服補充魚油，加上靜脈施打omega-3脂肪酸點滴注射，並配合重金屬螯合排毒療程，3個月後該患者的運動功能恢復許多，手抖情況也大幅改善，甚至連原本在吃的口服藥物也減少3分之1，情緒開心不少。

劉博仁進一步提到，2016年一篇發表在《美國臨床營養期刊》的文章，針對魚攝取量與認知功能障礙的相關性做了一系統整合的研究，結果發現每周攝取一份魚可降低失智險5％以及阿茲海默症7％；若每日攝取多元不飽和脂肪酸8克，則有助降低輕度認知功能障礙及巴金森氏症。尤其是omega-3脂肪酸裡的二十二碳六烯酸，即DHA，每日增加100毫克，有助降低失智14％以及阿茲海默症37％。

此外，劉博仁還說，魚油也有助改善現代人常有的焦慮，根據中國醫藥大學與其它醫學中心精神科醫師，於2018年美國醫學期刊（JAMA Netw Open）發表一篇血液中omega-3脂肪酸與焦慮症相關性的統合分析研究，發現補充魚油有助對抗焦慮，但必須每日超過2000毫克的omega-3脂肪酸，才具有統計上的意義。也就是說，對於容易焦慮者，必須每日補充足夠的魚油才具有抗焦慮的效果。