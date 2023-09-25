國民黨總統參選人侯友宜宣布正式請假投入總統選舉後，被民進黨批評請假113天，連任只上班150天、一天爽拿65萬。侯友宜今天對此表示，他請假都是按照規定，公私分明，也會不斷持續關心新北市政，反嗆民進黨總統參選人賴清德公私不分，以副總統身份跑選舉跑這麼久有沒有請假？

侯友宜說，他在新北市13年，跟新北市早就分不開，這次請假都是按照規定，公私分明，也會不斷持續關心新北市政，同時全國走透透，了解台灣面對的困境，新北市政團隊仍會全力以赴推動市政，他也承諾新北市民，新北市2030新願景還是會照既定目標達成，毫不懈怠。

侯友宜強調，請假之後，他除了持續關注新北市政，也會到全國各地了解國家面臨的困境，努力改變讓國家更有希望，讓新北市民更好，讓中華民國更好。

侯友宜反批賴清德，公務員要公私分明，選務跟公務行程要分清楚，不能公私不分，「我是負責任態度請假，按照規定請假，賴清德跑選舉跑很久，有沒有請假？他應該跟民眾報告清楚。」