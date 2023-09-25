國內之前掀起周休三日的討論，不少人認為工時應該調降，一名女網友日前表示，生活上沒什麼物欲，不想結婚生子，衣服只有春夏秋冬每季各兩套，且夏天不吹電扇、冷氣，洗頭不吹頭髮，一天只吃兩餐，覺得每天工作4到6小時就夠她活了。

原PO日前在Dcard發文，她重視休閒生活，工作8小時她坐不住，強調她沒什麼物慾，不想結婚生小孩，不養寵物，家裡只有她和媽媽，還有一個弟弟在台北工作生活。她的興趣只有在家用電腦寫小說、畫漫畫、看劇、看動漫、玩遊戲還有睡覺。

原PO說，她不化妝，衣服只有春夏秋冬各兩套替換穿，衣服破到無法補才去二手衣店跟菜市場買。飲食最多一天兩餐，菜市場買就好，不需要吃大餐、不喝飲料。夏天不用吹冷氣、電扇，冬天不用暖爐，且她是短頭髮不太用吹風機，家裡會用的家電只有電腦、冰箱、電燈、洗衣機，因此覺得她工作4到6小時就夠生活，問大家「可以只做4到6個小時的工作嗎？」

貼文PO出後，網友們都看呆，紛紛留言「類出家？感覺很棒」、「真正的極簡生活」、「夏天連電風扇都不用，太猛了」、「那找兼職就好啊，外送、Uber隨便想已經有幾種」、「我也覺得工時好長，有時回到家休息一下就差不多要梳洗準備睡了」，但也有人說「等通膨完，你老了就會知道夠不夠你活」。