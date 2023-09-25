9月22日，長江經濟帶臺資智慧製造產業投資合作交流會成功舉行。吸引了來自長江經濟帶九個城市的臺商代表參與，共同探討智慧製造產業的合作機會及發展趨勢。

金秋新盛會 共用長江經濟帶高品質發展機遇

高科技製造產業是經濟發展的重點指標，也是提升全球競爭力和創新能力的區域根基。長江經濟帶沿線聚集了大陸44%的工業總量和50%以上的新興產業總產值以及大陸三分之一的高校及研究機構，形成高科技產業群聚發展的重要區域，也帶動整體國際競爭發展力。南京市政協副主席、秘書長金衛東表示，南京是長江經濟帶核心發展的城市之一，滿載機遇，未來勢必能成為引領大陸高科技產業發展的主力軍。交流會更是提供了一個平臺，讓更多的人能了解到南京的投資環境、吸引產業聚集的要素及推動智慧製造產業鏈跨區域發展的優勢。

活動中，江北新區產業技術研創園、六合區臺商工業園、溧水區兩岸（和鳳）機電產業合作示範園區的代表們聚焦南京積體電路產業、數控機床產業、電機電子產業發展，從產業基礎、要素保障、投資成本、公共配套、行銷服務等多個方面介紹了南京推動經濟社會發展的新政策。並表達了合作發展的新願望、新願景。

金秋多碩果 共築南京智慧製造產業新高地

當天，來自上海、重慶、南京、合肥、蘇州、寧波、馬鞍山、滁州、揚州等九個城市的臺協會智慧製造企業代表們彙聚一堂，互鑒交流、凝聚共識。

會上，巨美加國際控股集團執行董事、上海弘信股權投資基金合夥人鄭俊彥先生以《智慧製造的發展未來》為題展開演講，從產業競爭力、未來前景、投資策略等多個角度剖析了智慧製造產業的無限可能。廬江綠世代生態農業科技有限公司董事長、合肥市臺灣投資企業協會會長黃宏洲則紛紛表示，交流會搭建了一個合作橋樑，讓各地的人更能關注到南京的發展。

南京市臺灣投資企業協會會長、臺灣中衛科技股份有限公司創始人、南京銀杏湖農業觀光休閒公司董事長、第一代至南京發展的臺商代表林銘田先生，則結合自身在南京投資創業的經歷、講述了他眼中與時俱進、日新月異的南京。除了期望持續推動兩岸經貿融和發展外，他也提出為長江生態環境保護及中華傳統文化的傳播願景。