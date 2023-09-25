嘉義看守所自主監外收容人邱建偉逾期未歸，今中午在台南市新營一家旅社被警方逮獲。（呂妍庭翻攝）

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉返家探親，原訂昨24日下午3點收假返監，卻搞失蹤，刑事局發布全國大通緝，今中午12點57分左右，警方在台南市新營一家旅社破門逮獲邱建偉，還在他身上發現少量安非他命，目前正在了解他為何落跑，以及毒品來源，不過邱疑似有難言之隱，至今未對警方透露逾期未歸理由，還反問警「有什麼好問的？」

嘉義縣刑警大隊稍早發布新聞，指邱建偉返家探親，昨上午9點18分還曾到布袋派出所報到，之後就藉機逃脫，逾時未返回監所，騎機車在嘉義、台南兩地逃竄，經嘉義看守所通報警政署及嘉義縣警察局，由刑事警察局中部打擊犯罪中心、縣警局刑大、布袋分局、台南市警局刑警大隊、麻豆分局、新營分局等單位共組專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦。

嘉縣刑大大隊長陳培德說，專案小組動員50人次警力，調閱監視器影像分析及地毯式搜索台南新營及六甲地區，發現邱嫌藏匿於新營地區某間旅社，今中午以優勢警力，破門進入房間，壓制邱嫌逮捕歸案。

邱建偉當時一人在房間，身上有少量安非他命，也不願交待逾假未歸理由，甚至對警方說，「抓就抓到了，這有什麼好問的？」，似有不願說出口的理由，目前正在接受警方訊問中。

而嘉義地檢署也表示，針對邱建偉脫逃部分，已簽分他案偵辦，將由宿股檢察官蕭仕庸指揮偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！