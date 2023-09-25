十堰因車而建，因車而興。上世紀六零年代，十堰是大陸政府推行「三線建設」的重點樞紐地之一。全大陸各地汽車廠從四面八方浩浩蕩蕩地開進了十堰，在此處建立了「第二汽車廠」。隨後，在轟隆隆的開山砲聲下誕生了一個新興汽車城，十堰市應運而生。

日前，「第17屆海峽兩岸媒體荊楚行」活動走進十堰張灣區，實地參觀了十堰東風模具中心、遠景十堰零碳智能電池産業園以及湖北風雷實業有限公司（區台屬之家）。

張灣區台屬之家依托台屬企業湖北風雷工貿公司打造，占地500餘平方公尺。台屬企業十堰市風雷工貿有限公司成立於2005年，17年來一直租用廠房進行生産經營，爲滿足生産經營規模的需要前後搬遷過3次。而張灣區台辦也參與協調、解決公司在建設項目的過程中遇到的種種難題，包括：台商孩子提供校車接送、爲臨時來十堰暫時沒有生活來源的台灣人提供生活物資保障和居住場所等問題，提供多項資源旨在為兩岸共同發展，促進共榮前景。

風雷工貿有限公司董事長熊雷就是一名台屬，有許多親朋好友都在台灣。在2005年，學習機械制造專業的他向台灣親屬了解到進氣鋼管相關制作技術，兩年半之後，熊雷終於自主研發出了可以解決發動機進氣鋼管內皺外裂問題的産品並向國家申請了相關專利。

「我的公司發展到今天，與台灣的關聯是非常大的，受我在台灣的親屬們幫助很多，特別是我的外公，他教會了我許多公司經營理念。」熊雷提到，十堰是一座友善包容的城市，事業發展的路上受惠良多。