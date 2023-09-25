樂天女孩林襄、壯壯、張雅涵、菲菲、若潼、紫庭、嗄琳，以及敬師活動發起人李濤、創作歌手田亞霍近日受到關懷台灣文教基金會邀請，一同詮釋2023年公益單曲〈謝謝老師〉，眾人為此特地前往世新大學與全國唯一在大專校院啦啦隊錦標賽奪下13座冠軍的世新大學啦啦隊合作拍攝MV。

MV中，林襄站在C位，率領大家示範動作，讓整首歌充滿了青春活力，而難得與高人氣名人合作，世新大學啦啦隊隊員們都認為是很特別的經驗，覺得過程非常歡樂，不像比賽時要做到許多高強度的技巧。

世新大學啦啦隊總教練李敏玲指出，這次與MV導演、樂天女孩啦啦隊指導老師合作，將「立正、起立、敬禮、謝謝老師」，大家從小到大常常在課堂中會講的幾句話與動作，融合在非常清新、可愛的曲目裡，搭配啦啦隊的精神、口號以及技巧，期待讓偏鄉、都市，甚至全世界所有的老師，都能感受到充滿心意的感謝與關懷。

世新大學校長陳清河表示，透過各種活動與形式關懷社會、讓下一代受到很好的教育，就是世新的辦學目的，期待在教師節這麼有意義的日子，引發大家的注意、參與、共鳴，一起讓台灣的環境更好更友善。

關懷台灣文教基金會董事長李濤分享，「謝謝老師。一句簡單的問候，溫暖多少長年辛苦的老師。」因此每年都會邀請不同的歌手、藝人來獻唱，並製作不同版本的MV，「今年我們特別請了大家最歡迎的啦啦隊來謝謝老師，同時也受到了世新大學和很有名的啦啦隊熱烈協助，相信這一次老師們會感覺更溫馨，老師加油」。

主要關注於偏鄉教育公益活動的關懷台灣文教基金會，長期資助偏鄉學校進行多元課業輔導計畫，也讓大眾更加了解偏鄉服務教師的辛苦；此次攜手世新大學，也期待有更多人一起行動轉發〈謝謝老師〉歌曲，共同創造出一個有溫度又充滿活力的教師節。