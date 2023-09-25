八段錦，最早見於《道法會元》卷六十九《王侍宸八段錦》，為道教傳統養生功法之一，是一種著名的養生健身功法，也被認為是太極拳的一種，它是中國傳統的氣功練習之一，起源於古代。八段錦通過一系列的動作和呼吸法來調理身體、並提升身心的平衡和和諧。八段錦作為一種養生功法，可以與太極拳相互補充，共同幫助人們維持健康和平衡的生活。

紫霄宮

在道教中，紫象徵天上紫微星座，位居中央，為帝星。霄，為九霄之意。紫霄宮在道教中意為天地中央之紫壇。就是紫霄宮位於武當山中央，是高出九霄的大殿。

相傳，玉清聖祖紫元君傳授真武大帝無極上道時，要他到武當山修煉，並告訴他：「擇其群峰之中，沖高紫霄者居之。」因此這個的建築得名紫霄宮。

玉虛宮

玉虛宮全名「玄天玉虛宮」，是中國道教建築之最，規模宏大。在明代，它主要承擔國家大型祭祀活動的重任，被譽為九宮之首。相傳，玄武得道升天後被玉皇大帝嘉封為「玉虛相師」，因此玉虛宮建成後，永樂皇帝欽定此宮為「玄天玉虛宮」。

玉虛宮。（圖／謝衡、何敬敬提供）

太子坡

太子坡又名「復真觀」，位於武當山獅子峰60度的陡坡上，相傳淨樂國太子（真武大帝成仙前的身份）不肯繼承王位，卻到處求師學道，想要成仙升天。一天，一位紫衣道人對太子說道：「欲尋大道，必遁紅塵，東行越海，遇山則停，山名武當，可修大道。」這位道人就是玉清聖祖「紫氣元君」的化身。於是太子十五歲那年便離開淨樂國，孤身一人乘舟渡海而來。此即「太子坡」的由來。

復真觀。 （圖／謝衡、何敬敬提供）

玄帝殿

在玄帝殿豎匾之下，還有三個橫匾，分別是「曲成萬物」、「道通天地」、「北極樞庭」。其中「曲成萬物」匾是康熙帝在康熙四十二年（西元1703年）萬壽節為武當山題寫的。「曲成萬物」這四個字，出自於《周易》「範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺」。「曲成」是指萬物生成之形體軌跡以迂為直之方法。左側的匾額是「道通天地」，右側的匾額是「北極樞庭」，因為真武大帝即玄武神，鎮守北方。