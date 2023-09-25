高雄市113年度總預算案，日前經市政會議通過，函送市議會審議。高雄市長陳其邁今（25）日率領市政團隊赴議會報告總預算籌編情形，陳其邁指出，今年歲入編列1639.72億元，歲出編列1696.62億元，皆創新高；另因應「高雄市淨零城市發展自治條例」首度編列275.96億元，宣示市府推動永續淨零的決心。

議會下一期大會即將開議，陳其邁依慣例今天先率領市府團隊說明113年度高雄市總預算籌編情形。陳其邁指出，歲入編列1639.72億元，歲出編列1696.62億元，差短56.9億元，歲出、歲入再創新高，淨舉債預算數預算56.9億元，較上年度減少1.02億元，同步創縣市合併後歷年新低，顯示市府開源有成且嚴守財政紀律。

有關明年度總預算編列重點及特色，陳其邁強調，以市民優先，穩健推進市政建設，113年捷運、鐵路地下化等軌道建設共編列171.93億元、通勤月票編列13.59億元，提供便利的生活圈通勤服務。

至於重大建設，包括社會住宅及運動中心分別編列17.13億元、7.71億元預算，捷運黃線周邊道路拓寬及綠帶開闢編列8.53億元、楠梓文小2校舍新建編列約1.2億元，戮力推進各項建設。

有關廣設特色公園，陳其邁指出，提供市民更優質的遊憩場域，113年共增編1.91億元公園維護經費，確保服務品質；打造亞灣新風貌編列綠帶及遊艇碼頭整建1.5億元；另外持續改善攸關民生基礎建設，整體治水工程經費也增加5.64億元。

高市府也具體落實各項照顧市民的施政作為，陳其邁提到，包含生育津貼、敬老禮金、準公托補助等社福經費共成長11.66億元，復康巴士也增列0.47億元提升服務量能，同時增加環保清潔、公園管理、消防、資訊及動保等人力，對市民提供更好的服務，也減輕第一線工作人員的負擔，打造溫暖共好的宜居高雄。

此外，陳其邁提到，113年度各機關依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第7、10條辦理事項彙編相關淨零計畫及預算，其中公務預算106.3億元、基金預算169.66億元，合共275.96億元，以具體行動及預算，宣示市府推動永續淨零的決心。