台北市長蔣萬安24日至26日率團出訪韓國首爾，參與世界城市高峰會市長論壇，會前先和在大會致詞的新加坡國家發展部長李智陞會面。蔣萬安表示，對新加坡的綠化與永續政策非常有感，李智陞則是非常希望借鑒台北市的垃圾回收文化、基北北桃都會通交通月票，2人一見如故，氣氛非常輕鬆。

蔣萬安指出，和新加坡是老朋友，雖然和新加坡李智陞首次見面，但是感覺一見如故，無話不談，氣氛非常輕鬆。世界城市論壇由首爾和新加坡一同主辦，約好李智陞在首爾一起喝杯咖啡，分享都市更新、世代政策到永續發展雙方的經驗、做法與挑戰，進行了全面的交流討論。

李智陞問及，蔣萬安上任後最重視的政策包括哪些？蔣萬安回覆，北市目前有超過70％的房屋屋齡超過30年，而且不少是40年以上、沒電梯的老公寓。推動都更不只是為舒適或市容美觀，更事關市民的安全問題，因此推出都更五箭，希望鬆綁法規、降低門檻並加快審查外，未來會再推出更多的都更政策，並為7月訪問新加坡時得到的很多啟發而致謝。

蔣萬安指出，很佩服新加坡前總理李光耀的遠見，90年前就推動土地徵收法案，並落實「住者有其屋」政策。目前台北市推動青年優先入住社宅、好運專車並增設臨時托育與親子館，以因應青年世代的生活需求。

李智陞回覆，當時若沒有大規模執行土地徵收法案，今日的新加坡也很難達成現在的成果。新加坡非常重視學前教育，不只提供中低收入戶托兒所費用補貼，也向延長父親陪產假、母親產假方向前進。雙方都認為如果家庭中育兒責任能夠更平衡地彼此分擔，一定有助於生育意願的促進。

蔣萬安說，實地拜訪過新加坡後，對新加坡的綠化與永續政策非常有感，李智陞則是非常希望借鑒台北市的垃圾回收文化、基北北桃都會通交通月票。北市前3大碳排來源，以老屋為主的建築物佔約8成，運輸部門位居第2，第3則是垃圾廢棄物處理，也是台北大力推動都更、持續鼓勵綠運輸及加強垃圾減量、減塑等政策的原因。