台中市西屯區逢甲商圈的至善路內新庄仔溪排水溝旁堤防，23日一夜變了樣，堤防牆面上出現大量塗鴉，有民眾PO網認為畫風不雅且有礙市容觀瞻，但也有網友認為很嘻哈、很帥。警方獲悉後掌握5人涉案，昨晚通知李姓男子等3人說明，也持續追查另2人，將依毀損、違反社維法究辦。

有民眾在臉書社群「爆料公社」發文，指稱至善路旁的排水溝堤防牆面莫名出現塗鴉，覺得「很煞風景」，還抨擊「這種畫風再多點垃圾，就以為來到了貧民窟」，甚至有「空噴油漆罐大剌剌留在原地」。PO文引來網友正反不同意見，警方獲悉後主動調閱監視器，掌握5名年輕男子涉案。

警方指出，這5人事23日凌晨約1點50分左右在該處塗鴉，結束之後步行往逢甲商圈方向離去，經釐清犯嫌特徵後，昨晚聯繫21歲李姓男子等3人說明，他們辯稱，彼此間都是塗鴉的同好，透過網路相約到該處塗鴉，相互間其實不熟識。

警方強調，依照社會秩序維護法規定，未經許可張貼、塗抹或刻畫在他人的圍牆、交通工具或建築者，可處3000元以下罰鍰，呼籲民眾不要以身試法，目前持續連繫另2人說明，將依毀損、違反社會秩序維護法偵辦。