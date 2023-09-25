單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威，於2023年盛夏突破品飲新維度，打造一座3D裸視動態影像行動酒吧「三立方」感官酩境，壯闊鉅獻「12年首席三桶」多層次品飲，為台灣品飲者而生。格蘭利威期望透過「三立方」，定義今夏的城市新地標，打破台灣消費者對品飲威士忌的既有感官想像，以震撼感官的品酩立體饗宴，推上前所未見的奇幻境界！

格蘭利威於2023年盛夏突破品飲新維度，打造一座3D裸視動態影像行動酒吧「三立方」感官酩境，壯闊鉅獻「12年首席三桶」多層次品飲，為台灣品飲者而生。（圖/格蘭利威 提供）

這次的「三立方」感官酩境，是格蘭利威特別為台灣量身打造的真摯心意，出自於榮獲無數國際設計大獎榮耀、六度參與金曲及金馬設計的視覺團隊「MixCode」。

由挑高7米的3D裸視巨幕，揭開在浩瀚宇宙中漂浮的格蘭利威12年首席三桶酒瓶，逐漸地被3個橡木酒桶環繞運行，如同行星繞行軌跡，最終結合為一，炸裂出層次豐富的繽紛風味奇境，特別是飽滿的熱帶果香，征服「2023年最新IWSC國際烈酒金獎」；宛如緞帶般絲滑的口感，幻化為台灣地圖，最後威士忌酒液奔騰湧入，蛻變為近在眼前的衝擊性視聽震撼，向台灣消費者舉杯致敬。

這次的「三立方」感官酩境，是格蘭利威特別為台灣量身打造的真摯心意，出自於榮獲無數國際設計大獎榮耀、六度參與金曲及金馬設計的視覺團隊「MixCode」。（圖/格蘭利威 提供）

「三立方」感官酩境亦在味蕾體驗下足功夫，開創一場三重味覺饗宴。現場民眾只要加入保樂力加酩家沙龍LINE官方帳號，即享12年首席三桶純飲或Highball試飲體驗。此外，格蘭利威甚至攜手榮獲義式冰淇淋世界巡迴賽肯定的「蜷尾家義式冰淇淋」，打造期間限定三桶風味冰淇淋。

蜷尾家擅長將台灣風味融入義式冰淇淋，追求最高品質並不斷創新的理念，與格蘭利威勇於創新、深耕台灣的品牌精神不謀而合。這次以12年首席三桶風味為靈感，將酒液中的焦糖風味幻化為台灣人熟知的古早味布丁風味，搭配熱帶果香醬汁，呼應三桶的豐富口感層次。

除了純飲或highball體驗格蘭利威「12年首席三桶」，現場更有以利威三桶為靈感，與蜷尾家及Bar Mood合作推出的限定冰淇淋和調酒。（圖/格蘭利威 提供）

三立方感官酩境的付費酒單上，除了有格蘭利威獨獻台灣系列、奢創高年份系列單杯酒款外，更攜手榮獲世界調酒2項單項冠軍、連續3年亞洲50大酒吧的「Bar Mood」操刀設計，同樣以利威三桶標誌風味為本，設計「熱帶島嶼」、「台灣味」、「三重奏」3款世界級調酒鉅作，提供品飲者最獨樹一格的品飲饗宴。

繼微風信義台北首站之後，格蘭利威「三立方」感官酩境將前進台中，誠摯邀請您親臨現場，一起沈浸於威士忌品飲體驗的感官新維度。

繼微風信義台北首站之後，格蘭利威「三立方」感官酩境將前進台中，誠摯邀請您親臨現場，一起沈浸於威士忌品飲體驗的感官新維度。（圖/格蘭利威 提供）

● 營業時間：2023年9月21日起，至10月1日止，每週一至週五晚間17:00至22:00；每週六至週日下午14:00 至 22:00

● 活動地點：台中三井LaLaport購物中心 南館迎賓口（台中市東區進德路600號）

● 活動內容：只要加入保樂力加酩家沙龍官方Line好友，即可品酩格蘭利威12年首席三桶純飲或highball一杯；完成社群媒體拍照打卡活動，可獲得蜷尾家聯名客製冰淇淋一支。現場更販售格蘭利威「獨獻台灣」系列、「奢創高年份」系列單杯品飲及Bar Mood聯名款客製調酒3款。

現場民眾只要加入保樂力加酩家沙龍LINE官方帳號，即享12年首席三桶純飲或Highball試飲體驗。（圖/格蘭利威 提供）

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