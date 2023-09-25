海基會董事長李大維今（25）日前往金門拜訪金門大學，並與10多名陸生進行座談，其中來自浙江的陸生代表盼開放陸生納入健保，李大維則表示會跟主管機關反應，「相信在不久的未來能夠有好消息」。

海峽交流基金會今發布新聞稿提到，李大維在邱垂正秘書長陪同下前往金門拜訪金門大學，由金門大學陳建民校長接待，並與在金門大學求學的十多位陸生進行座談，除強調海基會對在台求學每一位陸生的關懷與服務外，也希望聽取陸生們的求學心得與反應相關需求，讓海基會能有更多改善與加強服務。

其中有位來自浙江的陸生代表提到已到金門大學5年，在求學期間不免生病或遭逢意外，所產生的龐大醫藥費將形成經濟負擔，希望能開放陸生納保，也期待台灣能開放更多的陸生來台就讀，因相較歐美學校，兩岸語言相通，文化相近，並希望降低學費。該陸生說金門民風淳樸，師長與同學皆溫暖對待，陸生們都滿懷感謝，他未來也願意留在金門發展。

另外來自福建的二位陸生則表示，去年她們發生車禍時，海基會立即前往金門表達關心，並給予急難慰問金，同時立即聯繫移民署，共同協助家屬前來予以照護。在休養的期間感受到台灣溫暖的人情味，對海基會積極幫忙深感謝意。

針對陸生反應納入健保議題，李大維表示會跟主管機關反應，相信在不久的未來能夠有好消息。他也邀請在場的陸生來海基會參訪，海基會是每位陸生的大家庭、大家的後盾。