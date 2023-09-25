根據Counterpoint Research調查，在蘋果最大的海外市場中國，iPhone 15的交貨等待時間已經拉長為4倍。頂規版iPhone 15 Pro Max的預購交貨等待時間更是創下歷史紀錄。

這兩款機型在規格方面都有重大的升級，因而觸發了新的需求，但同時也排擠了iPhone 15 Plus和iPhone 15 Pro的需求，這兩款的等待交貨時間都縮短了。

Counterpoint分析師Archie Zhang表示，我們原本預期基本款iPhone 15在中國的等待時間會大幅縮短，或許與去年持平。而就頂規版而言，Pro Max仍然是中國最受歡迎的iPhone手機，這反映在其漫長的交貨等待時間。

Counterpoint分析師Ivan Lam表示，在智慧型手機需求下滑之際，舊換新計畫可望減少購買新機的心理障礙，對於蘋果維持其市場主導地位而言，這項方案的貢獻越來越大。