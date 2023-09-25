周一日經225指數收盤上漲276.21點或0.85%，為32678.62點。東證一部指數升9.23點或0.39%，為2385.50點。

日經指數在上周每天都在下跌，主要是受到幾個央行會議的重擊，包括上周三的聯準會和周五的日本央行會議。日經上周下跌3.37%，為今年以來最糟的單周表現。

野村證券策略師Maki Sawada說，上周重挫因素是日經周一反彈的重要原因。此外主要央行在上周的重大事件之後，目前市場沒有出現激烈動盪，也讓投資人鬆了一口氣。

日經在上周五跌到近一個月新低的32154點，較一周前創下的33428近兩個半月高點，有著明顯的回落。

周一醫療保健股升2.69%，為表現最好的板塊，主要是日經今天表現最好的第一三共大漲7.56%，提振了該板塊的上漲。

第一三共正與英國的AZ(AstraZeneca)藥廠共同開發一種乳腺癌藥物；AZ在上周末表示，在一項晚期試驗中，該試驗性治療法減緩了乳腺癌的病情。

追蹤美股的反彈，科技股大漲，愛德萬測試上漲3.87%，晶片設備商Screen控股漲4.89%。

上周表現優於大盤的股票，今日遭到拋售，銀行股跌2.62%，航運股跌1.94%。

OANDA分析師Kelvin Wong說，周一股票的走勢更像是技術性的，而不是由基本面驅動。而Wong也樂觀的認為，日經年底將來到3.4萬點。