曾經在前年掀起一股熱潮的「非同質化代幣」（NFT），在過去締造了不少致富神話。但現在有消息指出，全球7萬多個NFT集合（NFT collections）中，有超過95%的市值已經趨近於零，顯示NFT市場幾乎崩盤。

根據加密博弈網站「dappGambl」資料顯示，目前全球7萬3257個NTF集合中，有6萬9795個的市值幾乎歸零，比例超過整體的95%。而在NFT收藏品中，只有21%成功售出，其餘79%全部滯銷。

而在頂級的NFT收藏品中，有18%的市值是完全歸零，沒有任何價值。其中有41%的NFT收藏品價格坐落在5至100美元，僅有不到1%的比例價格超過6000美元。這與在2021年億萬美元的交易市場形成鮮明的對比。

報告中也研究分析NFT製造過程對環境所產生的影響，研究人員分析195699個對市場沒有明顯價值的NFT收藏品進行研究，發現鑄造這些NFT收藏品所需要的能源相當於27,789,258kWh，也因此排放約16,243公噸二氧化碳，而這個碳排放量，相當於2048個家庭一年的總和。

值得一提的是，報告中也明確指出，毫無價值、死亡的NFT有可能比報告中預估的更多，而NFT市場目前仍走著充滿投機性與期望的訂價策略，但這些策略其實對實際交易歷史相差甚遠。