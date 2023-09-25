韓國男星宋仲基今年1月二婚娶英國籍老婆凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），並在6月生下兒子，升格當新手爸爸，宋仲基近期在韓國宣傳電影《霍亂》，提到老婆過去被傳是二婚、育有10歲女兒，讓他對謠言很憤怒，反而是妻子坦然面對，才讓他發現是自己不夠成熟。

宋仲基今年雙喜臨門，娶了英國籍老婆還生兒子，幸福組成一家三口，但他對妻小相當低調，引發外界好奇，甚至傳出，老婆也是二婚、育有10歲女兒，對此，宋仲基今（25日）受訪時強調，他看到老婆的新聞就像是「寫小說」，相當不負責任，是他要公司的人不要回應，宋仲基爆氣護妻說，看到新聞像寫小說一樣詆毀「我妻子會受多少傷害？」

反倒是老婆坦然以對，宋仲基表示，妻子也當過演員，知道這行業的狀況，大讚老婆性格樂觀、正向，甚至在羅馬遇到來自韓國的觀眾，她也會打招呼說「你好」，宋仲基說：「我跟她學了很多，老婆是壓得住我憤怒的人」，他還因此反省是自己太不成熟，還轉念思考：「這是大家對我的關心」。