國民黨總統參選人侯友宜今提出3大生育政見，承諾若當選將補助30～40歲女性凍卵、提高育嬰留職津貼至100％，另提供3胎以上1生1次百萬津貼供夫妻買房，並設有排富條款。生殖醫學權威示警，國內凍卵的女性平均4～5年才會提卵，且使用率僅15％，許多人凍卵後就不積極找對象，加上凍卵有15％不能使用，少子化問題恐加劇。與其補助凍卵，不如鼓勵早生、早婚。

不孕症基金會創辦人兼董事長李茂盛指出，目前已有部分地方縣市補助女性凍卵，但要擔心的是，有些人會沒有那麼積極找對象，若拖下去，少子化問題不但沒有解決，反而會更糟。根據統計，國內凍卵的女性平均4～5年才會提卵，使用率也只有15％，國外使用率最高也只有20％，沒有任何國家超過20％，且凍卵有15％不能使用。

「應該鼓勵趕快生、趕快結婚，而不是鼓勵凍卵」。李茂盛表示，在35歲以前的試管嬰兒的成功率有6成、38歲以前5成、40歲以上1～2成、43歲以上則不到5％，而國內女性平均取卵的年齡介於40～50歲之間。因此生殖醫學會並不鼓勵凍卵，而是鼓勵結婚生子。

對於侯友宜提出增加提高育嬰留職津貼、提供百萬津貼的作法，李茂盛認為，幫助民眾買房的缺有助於提高生育率，一棟房子動輒3000～4000萬元，百萬的津貼多少會有幫助，但就國家整體財政而言，也要考慮到公平性。國家並不能只照顧特定族群，全民都必須被照顧到。