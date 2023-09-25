通訊軟體LINE傳訊息方便，一名女子觀察到多數年輕人改用Instagram或Facebook傳訊息，擔憂LINE會被淘汰，她在網路發文問網友使用習慣，貼文讓兩派人吵翻天，一部分人認為LINE功能多元、貼圖豐富，很難被取代；另一派人則說，傳給朋友的照片和檔案都會過期，真的很難用，「希望有更好的通訊軟體」。

原PO昨（24）日於論壇《Dcard》表示，發現現在年輕人不再使用LINE，改用Instagram的信件匣或Facebook的Messenger傳訊息，還說只有長輩才用LINE，她驚覺自己老了，開始擔憂LINE會被市場淘汰，「現在的年輕人都不用LINE了嗎？」

貼文引發網友討論，「LINE要被淘汰有點難，因LINE有行動支付功能，就算沒聊天也會用到」、「我是能用LINE就用LINE，貼圖超多超棒，Instagram都拿來看別人的動態而已，很少用來聊天」、「我還滿常用LINE，很多資訊在裡面，很有安全感」。

但也有人批評LINE很難用，「希望有更好的通訊軟體可以取代LINE」、「LINE缺點就是聊天室裡的照片跟檔案都會過期」、「LINE真的很爛」、「LINE就是難用啊，光是文件會過期就很煩」、「LINE根本垃圾，不用也沒關係」。