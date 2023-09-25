2023年F1日本大獎賽在台灣時間24日下午登場，紅牛車手維斯塔潘(Max Verstappen)大幅領先衝破終點，奪下本季的第13場勝利，並領軍紅牛車隊提前6站拿下車隊總冠軍，成為史上最快封王的F1車隊。維斯塔潘更在完賽後讚嘆他駕駛的RB19是「火箭般的賽車」。

兩屆世界冠軍維斯塔潘在日本站從竿位起步，後方兩輛麥拉倫（McLarens）車手一開賽試圖在首圈超越他，然而在歷經安全車與虛擬安全車的輪番出動後，維斯塔潘脫穎而出，穩定地與後車拉鋸超過10秒以上，協助紅牛車隊拿下第6座年度車隊總冠軍，而這也是他連續兩年在日本鈴鹿賽道摘冠。

當維斯塔潘抵達終點時，紅牛車隊負責人Christian Horner透過無線電跟他對話：「你太棒了！你不只領先了19.4秒，還贏得了我們的第六座的車隊總冠軍！」而他也大叫回應：「這一切都要感謝工廠跟賽道上的夥伴們，是你們給了我一台火箭般的賽車！」

儘管紅牛車手培瑞茲(Sergio Pérez)在本場賽事因碰撞而退出賽事，但他在本賽季累積223分，幫助車隊超越2010年、2011年、2012年、2013年和2022年的總冠軍戰績，為今年的頭銜更增添傲人成績。

維斯塔潘在日本站最終以19.387秒的領先差距及最快圈速，奪下日本大獎賽冠軍，並為紅牛車隊衝破新紀錄，提前6站拿下本季車隊總冠軍，而他將有機會在10 月 6 至8日卡達大獎賽挑戰三連霸車手冠軍。