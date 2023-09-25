周男也回家拿出一把空氣槍到場助勢，恐嚇意圖明顯。（竹崎分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

武嫌對空鳴槍後，把獵槍留下就離開，獨留周男在場。（竹崎分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

警方事後測量獵槍高度。（竹崎分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山鄉樂野村有戶人家23日晚間辦親人過世百日追思會，多位家族成員在屋內飲酒，隔壁親戚武姓男子帶另一名周姓友人到場，武男短暫離開期間，亡者家人告知周男，追思會不歡迎外人，武男、周男自覺受辱，竟各自持土製獵槍、空氣動力槍到場，還一度對空鳴槍，讓家屬心生恐懼，警方獲報後，將兩人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

竹崎分局樂野中和聯合所表示，23日深夜11點57分獲報，阿里山鄉樂野社區某住家有人持槍恐嚇，警方到場了解，得知這戶民宅當晚在辦百日追思會，家族成員在屋內飲酒，隔壁親戚武姓嫌犯帶周姓友人到場串門子、喝酒，酒宴中武嫌暫時離席，家族成員告知周嫌，家族追思聚會不歡迎外人參加。

隨後武姓男子返回，得知友人被說不歡迎，覺得友人受辱而心生不滿，回家拿土製獵槍在屋外對空鳴槍，嚇了眾人一大跳，拉著周男也回家拿出一把空氣槍到場助勢，恐嚇意圖明顯，讓家族成員心生畏懼，且武嫌對空鳴槍後，把獵槍留下就離開，獨留周男在場，被隨後趕到的員警當場逮捕。

警方當晚查扣1把土製獵槍、1把空氣動力槍、鉛彈7顆，而武嫌在親友勸說下隔天自行投案，並同意警方至其住處搜索，共搜出喜得釘火藥15顆、鋼珠42顆，警方表示，武嫌雖具原住民身分而持有自製獵槍，但未合法申請獵槍槍證執照，將陳請主管機關裁罰，另2人涉及違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇罪等行為已移送嘉義地檢署。

竹崎分局也呼籲，民眾具原住民身分可依法向主管機關申請自製獵槍，惟僅供祭典狩獵之用，千萬不可自恃身分特殊而違法擁槍自重，以身試法得不償失。

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