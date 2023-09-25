中秋節將至，苗栗縣政府衛生局為保障民眾在佳節安心享用食品，執行「中秋應景食品製造業、餐飲業與應景食品展開稽查、抽驗，共查核26家業者、抽驗53件成品及半成品，全數符合規定。縣府環保局也呼籲購買食品時，務必注意有無化學添加物，避免禍從口入。

衛生局長張蕊仙表示，近日前往轄內月餅製造業、超市賣場及餐飲業場所等地，抽驗中秋應景食品，包括月餅成品、餡料、生鮮蔬果、禽畜水產品、米麵豆製品、水產煉製品、調味醬料、即食食品等，檢驗項目包含衛生標準、食品添加物（防腐劑、甜味劑、保色劑、防腐劑、硼酸及其鹽類）、農藥殘留、動物用藥殘留等，檢驗結果皆與規定相符。

針對月餅製作烘焙業及中秋應景餐廳衛生查核，稽查重點為食材來源溯源，從業人員衛生習慣，製作環境衛生安全，以及是否正確使用食品添加物等項目，皆符合食品良好衛生規範（GHP）準則規定。

張蕊仙說，提醒消費者，購買月餅及烤肉食材應慎選，避免選擇顏色過於鮮豔、具刺鼻味、非天然原味及非適當貯存溫度食品，宜選擇完整包裝、標示清楚及信譽良好廠商製售之食品較有保障。

若於網路訂購食品，應把握「看查慎取」4大原則，包括睜大眼睛看內容、手機平板查資訊、謹慎思量再下單、取貨檢查要當心，並注意有效日期、中文標示、原產地（國）等事項，避免選購來路不明的食品。

中秋佳節歡聚烤肉時，應注意食物製備及燒烤食品之衛生，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」五大原則，以預防食品中毒事件發生。

環保局長陳華盛表示，中秋節將至，民眾忙著採買月餅，但購買時也要特別注意是否被添加具食安風險化學物質，常見年節食物被添加的案例，包括蛋黃酥的鹹鴨蛋中被添加染色的蘇丹色素，或是紅湯圓、麵龜及紅龜粿可能被非法添加玫瑰紅B、豆干，還有黃魚中被添加皂黃、潤餅皮中被添加吊白塊及鹼粽被添加硼砂等化學物質。

其添加主要目的是業者為降低成本或提高賣相，用來增強口感、色澤、香氣、延長保鮮或混淆檢驗品質，卻會增加動物性致癌率的風險，以及造成身體肝腎功能的危害，甚至死亡。

環保局長陳華盛表示，為避免遭不肖業者添加使用各類化學物質，環保局持續積極配合環境部政策，加強把關化學物質產品的製造、輸入、使用、販賣管制查核，並針對具食安風險化學物質生產、販賣等廠商優先輔導訪查，要求落實核可及申報制度，瞭解其銷售流向。