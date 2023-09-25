太陽能電場下方雜草叢生容易積水，加上溫度高，恐成為病媒蚊孳生溫床。（張朝欣攝）

雲林縣沿海地區許多農地改為太陽能電場，但部分電場缺乏管理雜草叢生，民眾擔心淪為登革熱病媒蚊孳生溫床，縣議員吳蕙蘭25日表示太陽能板下方有雜草就容易積水，加上蓄溫效果，到晚上7、8點還有餘溫，潮溼溫暖環境是病媒蚊的最愛。縣農業處強調會通知地主善盡清理責任，若有積水便可能孳生病媒蚊，將會同環保、衛生單位共同稽查。

雲林縣登革熱持續延燒，全縣累積確診數已逾400例，吳蕙蘭近日接獲民眾陳情，指台西地區一些太陽能電場缺乏管理，雜草長得比人還要高，大家都很擔心孳生病媒蚊，吳蕙蘭帶著記者實地查看，果然有不少電場雜草叢生，顯見已有一段時間沒有好好整理。

吳蕙蘭表示，位於台西鄉的雲林離島工業區新興區，由碩力光電公司投資太陽能發電，是全台規模最大的單一太陽能案場，加上政府鼓勵種電，台西、麥寮等沿海鄉鎮的太陽能電場，如雨後春筍般不斷冒出，四處可見農地改為電場，部分電場完工後無人巡查管理，相當雜亂。

吳蕙蘭說，電場下方因雜草叢生容易積水，加上溫度高，恐成為蚊蟲孳生溫床，雖然有學者專家認為沿海地區的鹽分不利病媒蚊生存，但她認為這是在替太陽能電場解套的說詞，只要有積水，就有傳染登革熱風險，不少民眾很擔心登革熱疫情突然在台西暴發。

縣農業處指出，地主有責任維持農地整潔，若有人檢舉，將派員前往稽查，一旦確定造成髒亂，將要求限期清理；縣衛生局提到，目前雲林登革熱主要集中在山區，但只要有積水情況，就可能孳生病媒蚊，若發現積水內有孑孓，可依規定開罰。