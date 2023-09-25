衛生福利部台北醫院心臟內科醫師王壹指出磁振造影，顯示梗塞性腦中風。（台北醫院提供／蔡亞樺新北傳真）

一名67歲林先生在4年前因心房顫動引發中風，規律服藥及復健後已能順利行走，最近自行減藥之後，不到一週就感到頭暈和肢體無力，就醫發現梗塞性腦中風復發。衛生福利部台北醫院心臟內科醫師王壹表示，心房顫動病人中風機率是一般人的5倍，自行停藥或調整劑量使病情惡化，增加中風或死亡風險。

王壹指出，中風後喪失能力的病人平均臥床時間9年，每年照護成本高達100萬元，增加病人巨大的經濟負擔與精神壓力，若為二度中風，後遺症或肢體影響及死亡率皆高於第一次中風，對於心房顫動患者來說，規律用藥預防中風是非常重要的。

王壹表示，目前臨床上主要以新型口服抗凝血藥預防心房顫動者中風，此類藥物種類繁多，由醫師依據病人年紀、體重、腎功能、藥物使用及是否有中風、腦出血、胃腸道出血、心臟瓣膜疾病史和心臟手術等多方面綜合評估，再開立最合適的抗凝血藥物，若服藥控制良好，維持定期服藥與回診追蹤病況即可。

病人自行停藥或調整劑量的原因百百種，王壹說，有病人自覺已不需服藥；或是因為藥物引發皮膚瘀青、黏膜出血、黑便等副作用。他強調，口服抗凝血藥造成的小出血與大出血沒有直接關係。

王壹表示，嚴重大出血需要住院找出原因，由醫師評估是否繼續使用抗凝血藥，而非自行停藥，只有建立正確的用藥觀念，與醫師共同把關照護心血管健康，才能預防中風，減少不必要的健康與經濟損失。