全球約有9成的稀土在大陸提煉，大陸掌握著絕大部分的稀土供應鏈，《路透》引述知情人士說法指出，越南預計在明年重啟國內最大的稀土礦場，此舉恐將削弱大陸的主導地位。

根據報導，澳洲Blackstone Minerals高層主管Tessa Kutscher說，越南政府打算年底前針對東堡（Dong Pao）礦場多個區域進行招標，該公司計劃至少競標一個區塊的採礦權。Kutscher表示，若Blackstone得標，投資規模將約為1億美元。

美國地質調查局估計，越南擁有全球第2大稀土礦藏量，但大部分仍未開發，而且因為大陸幾乎壟斷全球市場、壓低了價格，也導致越南的投資受到阻礙。美國總統拜登本月出訪越南河內時，為提升越南稀土對投資人的吸引力簽署了1項協議。

12名業者主管、投資人、分析師和外國官員受訪時說，他們赴越南投資目的，是為了降低對大陸的依賴，並降低供應鏈風險。雖然有些人坦承，要重新打造稀土重鎮困難重重，但即使大陸占主導地位，越南也能藉由此策略，成為一個大有可為的參與者。

Blackstone合作夥伴、越南主要稀土精煉廠Vietnam Rare Earth JSC 董事長劉英俊表示，他希望能贏得特許權，讓公司每年能夠開採約1萬噸當量的稀土氧化物（REO），約佔這一礦場預期年產量的3分之1。

美國地質調查局稱，東堡礦場的產量，僅略低於美國加州的Mountain Pass礦場，後者在去年產出4.3萬公噸當量的稀土氧化物。

值得關注的是，越南計劃開發更多礦區，今年7月越南河內訂定了2030年生產6萬噸稀土氧化物當量。顧問公司Project Blue研究分析師David Merriman說，這將使越南在2030年前的產量，達到大陸預計產量的5~15％。