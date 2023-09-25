新竹市長高虹安近期陷入名宅、豪車、好友干政與都更、重劃案爭議，包括名嘴、律師、立委參選人25日輪番在臉書質疑、指控高虹安與建商關係、有無對價、都更審議會問題等，市府則是表示，皆為不實臆測，如再有不實影射，將採取法律行動。高虹安上午針對此問題則是不發一語未回應。

包括新北市中和立委參選人吳崢今天在臉書上表示，主導上百億寡婦樓都更利益的的理銘開發，背後的大股東是昌益集團，高虹安今年2月住進了昌益集團低價提供的回建築，3月啟動寡婦樓都更，質疑其中有無對價？

律師黃帝穎也指出，自爆擋人財路的前文化局長錢康明「被離職」前，就已遭排除在都更審議會外。

市府稍早先是發出聲明表示，有關吳崢及有心人士指稱高虹安有關對價關係、收受不當利益等不實臆測的說法，皆為不實臆測，穿鑿附會。

市府再次重申，高虹安絕無建商餽贈住房，絕無任何對價關係，一切依法行政，市府已多次嚴正聲明，祕書長率一級局處長亦正式表示，從未接收到市長指示對哪個建商特別待遇，請勿再以訛傳訛，如再有不實影射，將採取法律行動。

另，有立委詢問世紀鑫城世紀區的377戶，曾說要跟市府合作金城青創宅，目前卻暫緩，未來如何處置？

市府表示，該案已完成都更多年，且世紀鑫城配回房地屬國防部管有，應向國防部洽詢。另尊重立委呼籲國防部終止並重新檢討寡婦樓都更案的言論，惟該案主導單位為國防部，市府僅有審議權，若國防部決議終止並重新檢討，市府尊重並一切依法辦理程序。

而名嘴指控寡婦樓環境影響說明書的受委辦單位也是建商自己人，市府發言言徐千晴則是嚴重烏龍，該報告依法規定是由開發廠商自行提出，並非由市府委辦。

而有律師暗指7月都更審議委員會的名單中，前文化局長錢康明被剔除在外？市府澄清，第14屆都更審議委員會任期至今年6月30日為止，所有委員皆為任期屆滿卸任。因委員會任期屆滿，市府依規重新委派，此為市府常態規範，呼籲切勿胡亂虛構故事。