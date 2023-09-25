無論是驚悚刺激的警匪犯罪片、燒腦費解的懸疑推理片，抑或是輕鬆小品戲劇，亞洲首屈一指的動作及實境冒險AXN 67頻道，網羅多元節目陣容，持續為觀眾打造頂級觀影體驗。今年十月，AXN頻道祭出超狂片單，準備狙擊影迷渴望冒險、熱血沸騰的心

高人氣警匪影集《CSI犯罪現場：賭城 (第2季)》10月4日（三）起每週一至五晚間9點AXN頻道熱烈回歸，全新一季中將首度迎接母劇《CSI犯罪現場》老班底凱薩琳韋羅斯加入鑑識團隊，與原小隊一起破案並找尋離奇失蹤的好友。此回菁英調查團隊將陷入前所未有的挑戰，實驗室負責人瑪辛羅比患上嚴重的創傷後壓力症候群，必須下放職權給其他成員，確保團隊能夠應對即將到來的挑戰。

而首席調查員約書亞佛森也將在本季中有更多亮眼的表現，除了在感情上陷入與同僚艾莉拉札和警探女友賽琳娜查維茲間的感情糾葛，在劇情上也身陷疑點重重的謀殺案中，緊張懸疑的劇情令網友直呼欲罷不能！精彩劇情也讓製作公司美國CBS電視網確認續訂《CSI犯罪現場：賭城 (第3季)》，帶領影迷在五光十色的拉斯維加斯街頭繼續追查真相！

由王牌製作人迪克沃夫操刀的熱門刑事美劇《聯邦調查局FBI》10月27日（五）起每週一至五晚間8點於AXN頻道精彩回歸！該劇講述FBI菁英探員在全球執行各種危險任務，極力捍衛每一位美國公民的安全。全新第五季，特別探員瑪姬貝爾大病初癒後歸隊，展現在極端壓力下的毅力和堅強；助理特別探員主管朱伯華倫泰奮不顧身追查恐怖份子，卻因此難以兌現對兒子的承諾；特別探員史都華斯科拉與臥底特工妮娜切撲朔迷離的感情發展，也為劇情增添不一樣的情感色彩！

此回AXN頻道更帶來《聯邦調查局FBI系列2023馬拉松連播》與《聯邦調查局FBI系列2023特輯》。在馬拉松連播中，全新一季AXN《聯邦調查局：頭號通緝 (第4季)》也將於11月播映，特別探員主管雷米史考特終於解開弟弟死亡之謎，案件真相逐漸明朗；12月AXN也將連播《聯邦調查局：國際刑警 (第2季)》，國際飛行隊總部遭逢攻擊，究竟他們能否躲過死亡危機，成功捍衛自身與人民的安全？

最後，《聯邦調查局FBI系列2023特輯》將作為壓軸，串聯《聯邦調查局FBI》與底下的《聯邦調查局：頭號通緝》特勤秘密小組和《聯邦調查局：國際刑警》飛行小隊三強夢幻聯動，協力逮捕意圖摧毀紐約的恐怖份子，上演最驚心動魄的警匪追逐劇情！