日前屏東明揚國際高爾夫球場發生爆炸事故，造成多名消防員殉職，民進黨總統參選人賴清德表示，確保消防人員權益及改善工作環境，一直是政府持續努力的目標，消防人員安全及充足的專業設備更是重中之重。對此，國民黨台北市立委參選人、市議員翻出了賴清德的「消防員捕蜂捉蛇，是一種做功德的事情」金句，嗆問他，身居要位，明明能做得更多卻不做，在面對家屬時，不會覺得羞恥嗎？

游淑慧今在臉書發文表示，2015年桃園新屋大火後，總統蔡英文就曾說過，上任後要全面改善消防員裝備，4年後台中大雅發生工廠大火，蔡又說要檢討消防設備，民進黨已執政7年，賴清德還在說專業設備重中之重，是不是有點太晚了？

游淑慧痛批，賴清德至今還在說要擴大護理師招生名額，他難道不知道，健保113年的總額協商會議，醫療端建議要提高護理師給付、改善護理師待遇，結果預算全被刪光光嗎？她直言，民進黨國會過半，全面執政，但卻做不到改善消防員裝備、護理師困境，總歸就是「沒心」這2個字。

游淑慧指出，從賴清德2017年講過的「消防員捕蜂捉蛇，是一種做功德的事情」、「照服員薪水3萬元若太少，就當做功德」這2句經典名言，就可知道他對警消醫護的心態，她嗆問賴，現在的消防員做1天休1天、24小時待命，時薪換算下來卻只有166元，更因為缺額，導致大量加班，但加班費請領上限只有19000元，消防員只能領嘉獎代替；護理師每天只有10.5分鐘用餐、月薪只有大約36000~45000元，居家服務員月薪也只有大約40000元，為什麼蔡政府7年來都不改善？

游淑慧酸嗆，蔡政府這7年來沒有為警消醫護做什麼，唯一做的，只有砍軍公教的退休金，身為為副總統，賴清德只能看電腦斷層擺拍發新聞搏聲量，「不能說探視傷者不對，但你身居要位，明明能做得更多卻不做，面對家屬時，你不覺得羞恥嗎？」