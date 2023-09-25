宏佳騰鍾杰霖董事長表示，這是宏佳騰和華友聯集團共同致力於環保、社會貢獻和未來移動性的一個重要里程碑，並象徵了華友聯集團對於宏佳騰智慧電車的肯定；未來，宏佳騰也期待與各界聯手，共同追求更環保、安全的未來移動生活。

宏佳騰智慧電車以零碳能源為軸，持續研發創新技術、優化產品，為市場帶來生態友好的美學運具。宏佳騰將持續致力於推動社會轉型，以智慧能源促進全台電動車產業發展，在全新綠能城市轉型的過程中扮演重要角色。