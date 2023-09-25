大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等「兩高一部」25日聯合發佈《關於依法懲治網路暴力違法犯罪的指導意見》，檢察機關對嚴重危害社會秩序和國家利益的侮辱、誹謗犯罪行為，應當依法提起公訴，對損害社會公共利益的網路暴力行為可以依法提起公益訴訟。

根據《檢察日報》引述該《意見》要求，對網路暴力違法犯罪要重點打擊惡意發起者、組織者、惡意推波助瀾者以及屢教不改者。實施網路暴力違法犯罪，具有以下五種情形之一的，依法從重處罰，包含針對未成年人、殘疾人實施；組織「水軍」、「打手」或者其他人員實施的；編造「涉性」話題侵害他人人格尊嚴；利用「深度合成」等生成式人工智慧技術發佈違法資訊者，以及屬於網路服務提供者所發起組織。

此外，也要依法懲治網路誹謗行為。在資訊網路上製造、散佈謠言，貶損他人人格、損害他人名譽，情節嚴重，符合刑法第二百四十六條規定的，以誹謗罪定罪處罰。

另外也鎖定肉搜者，依法懲治侵犯公民個人資訊行為，當違法收集並向不特定多數人發佈公民個人資訊，情節嚴重，符合刑法第二百五十三條之一規定的，以侵犯公民個人資訊罪定罪處罰。