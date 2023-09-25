新冠疫情持續3年，今年5疫情解封免疫負債來襲，夏季非流感旺季流感已燒出來，台中市衛生局統計截至9月25日，已有9人流感死亡，目前還有10人住院治療中；台中市衛生局指出公費流感疫苗將自10月2日開打，市府已採購81萬劑，今（25日）開放預約，也呼籲符合公費接種民眾踴躍接種，提升自我保護力。

5月新冠疫情解封以來，多種病毒反撲，其中流感更是嚴重，開業醫師施勝桓指出，非流感旺季就出現嚴重疫情，預期今年冬天疫情會很嚴重，也呼籲民眾疫苗要打好打滿。

而台中市衛生局統計截至9月25日，台中市累計61名流感重症確診個案，其中9名死亡，多為65歲以上長者或有慢性病史，相較於去年只有1例重症、無死亡病例，流感疫情顯來勢洶洶；值得注意的是目前仍有10名流感重症因有肺炎及持續醫療照護需求住院中。

台中市衛生局長曾梓展指出，112年度公費流感疫苗將自10月2日起分2階段開打，市府已採購81萬1300劑4價流感疫苗，其中78萬8100劑提供公費對象接種、1萬9000劑提供高中職以下教職員與學生在校接種、200劑提供居家托育人員接種，另4000劑提供設籍台中市低收、中低收入戶家庭成員及市府防疫人員接種；台中市疫苗預約平台，25日起提供滿6個月至6歲幼童及65歲以上長者系統預約接種。

曾梓展表示，今年度採購賽諾菲、國光、東洋及高端等4家廠牌的4價流感疫苗，提供公費對象接種採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，隨機安排接種，已規劃4大領域接種地點，1是658家合約醫療院所；2是社區接種站；3是安養院或長照機構，由醫院人員到場協助接種；4學生族群校園集中接種。

曾梓展也建議今年長者建議10月份可同時接種流感疫苗及新冠XBB疫苗，再銜接11月27日起開放的13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，透過3種疫苗防護，提供長者秋冬期間更全面的健康保護。